ВЫГЛЯДИТ БЕЗУПРЕЧНО ⟩ 56-летняя Рената Литвинова позирует топлес

У 56-летней звезды стройная фигура, которой могут позавидовать даже двадцатилетние. Она знает о своих достоинствах и с гордостью демонстрирует их.

Рената порадовала поклонников откровенными фотографиями. На одном из кадров она позировала топлес, прикрывая грудь рукой. Звезда надела лишь длинные черные перчатки. Визажисты нарисовали ей тонкие стрелки, а стилисты сделали укладку.