Каждый раз, когда мы смотрим на Ренату Литвинову, удивляемся тому, как ей удается всегда выглядеть свежо и молодо, пишет peopletalk.ru.
ВЫГЛЯДИТ БЕЗУПРЕЧНО ⟩ 56-летняя Рената Литвинова позирует топлес
56-летняя Рената Литвинова позирует топлес
У 56-летней звезды стройная фигура, которой могут позавидовать даже двадцатилетние. Она знает о своих достоинствах и с гордостью демонстрирует их.
Рената порадовала поклонников откровенными фотографиями. На одном из кадров она позировала топлес, прикрывая грудь рукой. Звезда надела лишь длинные черные перчатки. Визажисты нарисовали ей тонкие стрелки, а стилисты сделали укладку.
А на другой Литвинова прикрылась черной шубой. «Наверное, мои фотопубликации будут нарастать какое-то время, а потом я пропаду», — загадочно написала артистка.