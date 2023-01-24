Эстонская спортсменка Грете Гриффин, которая уже много лет живет в США, поделилась нежными снимками. Вместе с мужем Робертом Гриффином III пара в третий раз стала родителями.
ФОТО ⟩ Эстонская королева спорта родила третью дочь: 2023 год круто стартанул!
«Джия Гриффин💖 Это было невероятное начало 2023 года для нас», – написала красотка Грете Гриффин в социальных сетях, тем самым объявив о долгожданном событии в их семье. Самое интересное, что Грете уже успела создать отдельный аккаунт в Instagram для новорожденной – точно так же, как она сделала это со своими предыдущими дочерьми.
В начале августа Грете с семьей была на родине – в Эстонии, чтобы отпраздновать день рождения отца и сестры. В видео, размещенном в социальных сетях тогда, сообщалось, что пол ребенка был объявлен в семейном кругу.
Из розовых фейрверков можно было сделать только один вывод – это снова девочка, и у дочерей Грете появится младшая сестра.
«Какая замечательная возможность вырастить сильных, красивых и умных маленьких девочек, которые вырастут замечательными женщинами!» – сказала Грете.
Грете встретила своего мужа в начале 2016 года. Они поженились через два года после знакомства, и в их семье растут Глория, родившаяся в 2017 году, Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года, а теперь и Джиа, родившаяся в январе 2023 года. У Роберта также есть четвертая дочь от первого брака.