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ВИДЕО 18+ ⟩ Крокодил достал со дна реки утонувшего мальчика и принес его родителям на спине

Limon.ee
Крокодил достал со дна реки утонувшего мальчика и принес его родителям на спине
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Фото: Shutterstock

Этот странный инцидент произошел в Индонезии.

В регионе Восточный Калимантан в Индонезии случилась трагедия – утонул мальчик, игравший возле своего дома. Четырехлетний Мухаммад Зияд Виджая упал в реку Махакам и не смог самостоятельно выбраться из воды.

Спасатели безрезультатно пытались обнаружить его тело. После этого родители самостоятельно отправились на лодке по реке, чтобы найти тело мальчика.

В какой-то момент к ним подплыл крокодил с телом ребенка на спине. Об этом удивительном случае рассказало издание Gulf Today, опубликовав видео инцидента.

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