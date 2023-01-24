Этот странный инцидент произошел в Индонезии.
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ВИДЕО 18+ ⟩ Крокодил достал со дна реки утонувшего мальчика и принес его родителям на спине
Крокодил достал со дна реки утонувшего мальчика и принес его родителям на спине
В регионе Восточный Калимантан в Индонезии случилась трагедия – утонул мальчик, игравший возле своего дома. Четырехлетний Мухаммад Зияд Виджая упал в реку Махакам и не смог самостоятельно выбраться из воды.
Спасатели безрезультатно пытались обнаружить его тело. После этого родители самостоятельно отправились на лодке по реке, чтобы найти тело мальчика.
В какой-то момент к ним подплыл крокодил с телом ребенка на спине. Об этом удивительном случае рассказало издание Gulf Today, опубликовав видео инцидента.