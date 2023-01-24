ВИДЕО 18+ ⟩ Крокодил достал со дна реки утонувшего мальчика и принес его родителям на спине

В регионе Восточный Калимантан в Индонезии случилась трагедия – утонул мальчик, игравший возле своего дома. Четырехлетний Мухаммад Зияд Виджая упал в реку Махакам и не смог самостоятельно выбраться из воды.

Спасатели безрезультатно пытались обнаружить его тело. После этого родители самостоятельно отправились на лодке по реке, чтобы найти тело мальчика.