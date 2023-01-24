Есть несколько вещей, которые стоит принять во внимание, чтобы приготовленный дома картофель фри был таким же вкусным, как в лучших заведениях общепита – хрустящим снаружи и нежно-мягким внутри.
Секретный ингредиент, который сделает домашний картофель фри как в ресторане
Прежде чем перейти к конкретному ингредиенту, стоит отметить несколько других важных предпосылок:
Во-первых: картофельная соломка должна быть нарезана равномерно, чтобы обеспечить одинаковое время приготовления.
Во-вторых: категорически запрещается переполнять сковороду –каждому кусочку нужно дать поджариться. Если продукта на сковороде слишком много, вместо обжаривания начинается процесс, больше похожий на томление.
А теперь к ингредиентам. Картофель и масло для жарки - основа основ.
Однако хрустящая картофельная оболочка создается кукурузным крахмалом, в качестве заменителя также можно использовать картофельный крахмал.
Процесс приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте его соломкой. Если время позволяет, то час подержите соломку в воде, чтобы она избавилась от крахмала самого картофеля.
- Если картофель был в воде, то его следует высушить. Он не должен плавать.
- Затем кладем в посуду, добавляем крахмал и любимые специи, но без соли! Соль вытягивает влагу из продукта, что не позволяет картофелю стать хрустящим.
- Когда картофель во время жарки смешается с крахмалом, добавьте небольшое количество масла и снова перемешайте.
- За это время разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите картофель на противне в один слой.
- Запекайте 20-25 минут. Вы можете помешать картофель в середине процесса, чтобы обеспечить более равномерное пропекание со всех сторон.
- Когда готово - добавляем соль по вкусу.
Помните:
равные кусочки, умеренное количество сковороде, крахмал, масло в конце и никакой соли перед жаркой.