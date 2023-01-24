Секретный ингредиент, который сделает домашний картофель фри как в ресторане

Прежде чем перейти к конкретному ингредиенту, стоит отметить несколько других важных предпосылок:

Во-первых: картофельная соломка должна быть нарезана равномерно, чтобы обеспечить одинаковое время приготовления.

Во-вторых: категорически запрещается переполнять сковороду –каждому кусочку нужно дать поджариться. Если продукта на сковороде слишком много, вместо обжаривания начинается процесс, больше похожий на томление.

А теперь к ингредиентам. Картофель и масло для жарки - основа основ.

Однако хрустящая картофельная оболочка создается кукурузным крахмалом, в качестве заменителя также можно использовать картофельный крахмал.

Процесс приготовления:

Очистите картофель и нарежьте его соломкой. Если время позволяет, то час подержите соломку в воде, чтобы она избавилась от крахмала самого картофеля. Если картофель был в воде, то его следует высушить. Он не должен плавать. Затем кладем в посуду, добавляем крахмал и любимые специи, но без соли! Соль вытягивает влагу из продукта, что не позволяет картофелю стать хрустящим. Когда картофель во время жарки смешается с крахмалом, добавьте небольшое количество масла и снова перемешайте. За это время разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофель на противне в один слой. Запекайте 20-25 минут. Вы можете помешать картофель в середине процесса, чтобы обеспечить более равномерное пропекание со всех сторон. Когда готово - добавляем соль по вкусу.

Помните: