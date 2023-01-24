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«Мы не говорим, мы это едим!» Финский президент рассмешил украинских солдат

Инна-Катрин Хейн
«Мы не говорим, мы это едим!» Финский президент рассмешил украинских солдат
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Фото: IMAGO/Markku Ulander/Scanpix

Во вторник, 24 января, в Украину прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. Он очень быстро нашел общий язык с солдатами и рассмешил их неожиданной шуткой. 

Ниинисте встретился и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины в войне. Также президент Финляндии посетил Бучу и Бородянку, где политик перешел от серьезных тем к юмористическим. Украинцы рассмеялись, узнав, что родной город финского президента созвучен с их национальным блюдом, сообщает is.fi.

«Знаете ли вы, что мы, украинские солдаты, едим традиционную пищу под названием сало», – сказали украинские солдаты, смеясь.

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