«Мы не говорим, мы это едим!» Финский президент рассмешил украинских солдат

Ниинисте встретился и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины в войне. Также президент Финляндии посетил Бучу и Бородянку, где политик перешел от серьезных тем к юмористическим. Украинцы рассмеялись, узнав, что родной город финского президента созвучен с их национальным блюдом, сообщает is.fi.