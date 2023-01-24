ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ Клоун-театр пантомимы «Мимиричи» покажет «Бумажное шоу»

Театр «Мимиричи», ранее известный как «Mimikrichy» – украинский театр пантомимы и клоунады, основанный в Киеве в 1980-х годах. Театр завоевал мировое признание и множество наград, гастролируя во многих странах Северной и Южной Америки, Японии, Китае и практически во всех странах Европы. Отличительной чертой Театра является импровизация и контакт с публикой, которые они постоянно используют в своих выступлениях.

Одно из самых известных и популярных «Бумажное шоу» предлагает зрителям стать соучастниками действа и заглянуть за границу таинственной белой бумажной стены, отделяющей зрительный зал от актерских кулис. В постановке Paper World клоуны обитают в мире, целиком состоящем из бумаги. Такой, казалось бы, незамысловатый материал становится по мере развития сюжета источником яркого творчества и неожиданных импровизаций. Вне зависимости от возраста аудитория втягивается в действо, которое заканчивается захватывающей бумажной феерией, накрывающей зрительный зал. Восторг, изумление и ощущение волшебства — с такими эмоциями публика в любом уголке мира встречает артистов «Мимиричи», выходящих на поклон.

Герои спектакля увлекают за собой восторженных зрителей в волшебный и непростой «Бумажный мир», не просто воспроизводя клоунские приемы и проявляя неисчерпаемую фантазию. Выстраивая бумажные чудовища и фантомы, они заставляют радоваться жизни, смеяться, задумываться над вечными вопросами добра и зла.

В каждом выступлении используется около 25 килограммов бумаги, которую улыбающиеся зрители неизменно утягивают на сувениры, а немногочисленные остатки бумажного действа утилизируются должным образом, без ущерба природе.

«Эта украинская четверка, каждый со своей индивидуальностью, растопила мое каменное сердце. На самом деле, они могли бы пойти даже со мной домой, и я бы не жаловался. Им удается заставить хохотать и молодых, и старых. Это, несомненно, самые счастливые 90 минут, которые я провел на Fringe в этом году. Удивительно, как быстро зрелые взрослые возвращаются в детство, получив возможность разбрасывать вокруг себя бумагу и устраивать беспорядок. Шоу полно изобретательности и безумия, воспевая потерянное детство, а также затрагивает его страхи», – написал журналист The Guardian.