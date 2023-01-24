РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ ⟩ Впервые в Эстонии клоун-театр пантомимы «Мимиричи» покажет «Бумажное шоу»

«Эта украинская четверка, каждый со своей индивидуальностью, растопила мое каменное сердце. На самом деле, они могли бы пойти даже со мной домой, и я бы не жаловался. Им удается заставить хохотать и молодых, и старых. Это, несомненно, самые счастливые 90 минут, которые я провел на Fringe в этом году. Удивительно, как быстро зрелые взрослые возвращаются в детство, получив возможность разбрасывать вокруг себя бумагу и устраивать беспорядок. Шоу полно изобретательности и безумия, воспевая потерянное детство, а также затрагивает его страхи», – написал журналист The Guardian.