Названы претенденты на премию «Оскар 2023». В их числе – украинский фильм

Документальный фильм «Дом из осколков» совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии номинировали на «Оскар-2023». Категория – «Лучший документальный фильм».

«Дом из осколков» – фильм об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. В приюте они проводят девять месяцев. Далее либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или в приемную семью.

Кого еще номинировали на «Оскар» в 2023 году

На победу в категории «Лучший фильм» претендуют:

«На Западном фронте без перемен»;

«Аватар: Путь воды»;

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«Все везде и сразу»;

«Тар»;

«Топ Ган: Меверик»;

«Треугольник печали»;

«Говорят женщины»;

«Фабельманы».

В номинации «Лучший актер» представлены:

Остин Батлер – «Элвис»;

Колин Фаррелл – «Банши Инишерина»;

Брендан Фрейзер – «Кит»;

Пол Мескал – «Солнце мое»;

Билл Найи – «Жить».

В категории «Лучшая актриса» заявлены:

Кейт Бланшетт – «Тар»;

Ана Де Армас – «Блондинка»;

Андреа Рейсборо – «Ради Лесли»;

Мишель Ео – «Все везде и сразу».

За победу в номинации «Лучшая режиссерская работа» будут бороться:

«Банши Инишерина» Мартина Макдона;

«Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;

«Фабельманы» Стивена Спилберга;

«Тар» Тодда Фина;

«Треугольник печали» Рубена Остлунда.

В категории «Лучшая актриса второго плана» заявлены:

Анджелла Бассетт – «Черная пантера: Ваканда навсегда»;

Гонк Чау – «Кит»;

Кэрри Кондон – «Банши Инишерина»;

Джейми Ли Кертис – «Все везде и сразу»;