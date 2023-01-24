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Названы претенденты на премию «Оскар 2023». В их числе – украинский фильм

Limon.ee
Названы претенденты на премию «Оскар 2023». В их числе – украинский фильм
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Фото: Кадр из фильма "Дом из осколков"

Во вторник, 24 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на премию «Оскар 2023». Трансляция объявления номинантов проходила на YouTube-канале организаторов мероприятия. Список номинантов опубликован на сайте премии.

Документальный фильм «Дом из осколков» совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии номинировали на «Оскар-2023». Категория – «Лучший документальный фильм».

«Дом из осколков» – фильм об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. В приюте они проводят девять месяцев. Далее либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или в приемную семью.

Кого еще номинировали на «Оскар» в 2023 году

На победу в категории «Лучший фильм» претендуют:

«На Западном фронте без перемен»;

«Аватар: Путь воды»;

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«Все везде и сразу»;

«Тар»;

«Топ Ган: Меверик»;

«Треугольник печали»;

«Говорят женщины»;

«Фабельманы».

В номинации «Лучший актер» представлены:

Остин Батлер – «Элвис»;

Колин Фаррелл – «Банши Инишерина»;

Брендан Фрейзер – «Кит»;

Пол Мескал – «Солнце мое»;

Билл Найи – «Жить».

В категории «Лучшая актриса» заявлены:

Кейт Бланшетт – «Тар»;

Ана Де Армас – «Блондинка»;

Андреа Рейсборо – «Ради Лесли»;

Мишель Ео – «Все везде и сразу».

За победу в номинации «Лучшая режиссерская работа» будут бороться:

«Банши Инишерина» Мартина Макдона;

«Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;

«Фабельманы» Стивена Спилберга;

«Тар» Тодда Фина;

«Треугольник печали» Рубена Остлунда.

В категории «Лучшая актриса второго плана» заявлены:

Анджелла Бассетт – «Черная пантера: Ваканда навсегда»;

Гонк Чау – «Кит»;

Кэрри Кондон – «Банши Инишерина»;

Джейми Ли Кертис – «Все везде и сразу»;

Стефани Хсю – «Все везде и сразу».

В номинации «Лучший актер второго плана» представлены:

Брендан Глисон – «Банши Инишерина»;

Брайан Тайри Генри – «Мост через озеро»;

Джадд Хирш – «Фабельманы»;

Барри Кеоган – «Банши Инишерина»;

Кэ Хью Кван – «Все везде и сразу».

В номинации «Лучшее документальное кино на иностранном языке» представлены фильмы:

«Все, что дышит»;

«Вся красота и кровопролитие»;

«Вулкан любви»;

«Дом из осколков»;

«Навальный».

В категорию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли:

«На Западном фронте без перемен» (Германия);

«Аргентина, 1985» (Аргентина);

«Близко» (Бельгия);

«ИА» (Польша);

«Тихоня» (Ирландия).

В номинацию «Лучший анимационный фильм на иностранном языке» попали:

«Пиноккио Гильермо дель Торо»;

«Марсель, ракушка в ботинках»;

«Кот в сапогах: Последнее желание»;

«Морское чудовище», «Я краснею».

В категории «Лучший адаптированный сценарий» оказались:

«На Западном фронте без перемен»;

«Ножи наголо: Стеклянная луковица»;

«Жить», «Топ Ган: Меверик»;

«Говорят женщины».

За победу в категории «Лучший оригинальный сценарий» поборются:

«Банши Инишерина»;

«Все везде и сразу»,

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Треугольник печали».

В номинации «Лучшие визуальные эффекты» представлены фильмы:

«На Западном фронте без перемен»;

«Аватар: Путь воды»;

«Бэтмен»;

«Черная пантера: Ваканда навсегда»;

«Топ Ган: Меверик».

Наибольшее количество номинаций (11) получила картина «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Напомним, что 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в марте в Лос-Анджелесе.

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