Во вторник, 24 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на премию «Оскар 2023». Трансляция объявления номинантов проходила на YouTube-канале организаторов мероприятия. Список номинантов опубликован на сайте премии.
Названы претенденты на премию «Оскар 2023». В их числе – украинский фильм
Документальный фильм «Дом из осколков» совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии номинировали на «Оскар-2023». Категория – «Лучший документальный фильм».
«Дом из осколков» – фильм об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. В приюте они проводят девять месяцев. Далее либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или в приемную семью.
Кого еще номинировали на «Оскар» в 2023 году
На победу в категории «Лучший фильм» претендуют:
«На Западном фронте без перемен»;
«Аватар: Путь воды»;
«Банши Инишерина»;
«Элвис»;
«Все везде и сразу»;
«Тар»;
«Топ Ган: Меверик»;
«Треугольник печали»;
«Говорят женщины»;
«Фабельманы».
В номинации «Лучший актер» представлены:
Остин Батлер – «Элвис»;
Колин Фаррелл – «Банши Инишерина»;
Брендан Фрейзер – «Кит»;
Пол Мескал – «Солнце мое»;
Билл Найи – «Жить».
В категории «Лучшая актриса» заявлены:
Кейт Бланшетт – «Тар»;
Ана Де Армас – «Блондинка»;
Андреа Рейсборо – «Ради Лесли»;
Мишель Ео – «Все везде и сразу».
За победу в номинации «Лучшая режиссерская работа» будут бороться:
«Банши Инишерина» Мартина Макдона;
«Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта;
«Фабельманы» Стивена Спилберга;
«Тар» Тодда Фина;
«Треугольник печали» Рубена Остлунда.
В категории «Лучшая актриса второго плана» заявлены:
Анджелла Бассетт – «Черная пантера: Ваканда навсегда»;
Гонк Чау – «Кит»;
Кэрри Кондон – «Банши Инишерина»;
Джейми Ли Кертис – «Все везде и сразу»;
Стефани Хсю – «Все везде и сразу».
В номинации «Лучший актер второго плана» представлены:
Брендан Глисон – «Банши Инишерина»;
Брайан Тайри Генри – «Мост через озеро»;
Джадд Хирш – «Фабельманы»;
Барри Кеоган – «Банши Инишерина»;
Кэ Хью Кван – «Все везде и сразу».
В номинации «Лучшее документальное кино на иностранном языке» представлены фильмы:
«Все, что дышит»;
«Вся красота и кровопролитие»;
«Вулкан любви»;
«Дом из осколков»;
«Навальный».
В категорию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли:
«На Западном фронте без перемен» (Германия);
«Аргентина, 1985» (Аргентина);
«Близко» (Бельгия);
«ИА» (Польша);
«Тихоня» (Ирландия).
В номинацию «Лучший анимационный фильм на иностранном языке» попали:
«Пиноккио Гильермо дель Торо»;
«Марсель, ракушка в ботинках»;
«Кот в сапогах: Последнее желание»;
«Морское чудовище», «Я краснею».
В категории «Лучший адаптированный сценарий» оказались:
«На Западном фронте без перемен»;
«Ножи наголо: Стеклянная луковица»;
«Жить», «Топ Ган: Меверик»;
«Говорят женщины».
За победу в категории «Лучший оригинальный сценарий» поборются:
«Банши Инишерина»;
«Все везде и сразу»,
«Фабельманы»;
«Тар»;
«Треугольник печали».
В номинации «Лучшие визуальные эффекты» представлены фильмы:
«На Западном фронте без перемен»;
«Аватар: Путь воды»;
«Бэтмен»;
«Черная пантера: Ваканда навсегда»;
«Топ Ган: Меверик».
Наибольшее количество номинаций (11) получила картина «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Напомним, что 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в марте в Лос-Анджелесе.