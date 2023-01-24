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ФОТО ⟩ «Никогда таких не видела!» Жительница Эстонии вышла во двор и обомлела

Анналийза Кёсс
«Никогда таких не видела!» Жительница Эстонии вышла во двор и обомлела
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Фото: Shutterstock

Этой зимой природа Эстонии удивила нас многими интересными явлениями. Так в начале этой недели на карнизе одного из домов в Лэяне-Вирумаа появились необычные льдинки.

«Настоящее чудо природы», – говорит Криста, живущая в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа. Женщина показывает необыкновенные сосульки, которые образовались на карнизе дома дома ее матери.

«Моя мама, которой скоро исполнится 90 лет, сказала, что никогда раньше не видела таких сосулек», – говорит Криста, комментируя это необычное явление.

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