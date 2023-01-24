ФОТО ⟩ «Никогда таких не видела!» Жительница Эстонии вышла во двор и обомлела

Этой зимой природа Эстонии удивила нас многими интересными явлениями. Так в начале этой недели на карнизе одного из домов в Лэяне-Вирумаа появились необычные льдинки.
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«Настоящее чудо природы», – говорит Криста, живущая в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа. Женщина показывает необыкновенные сосульки, которые образовались на карнизе дома дома ее матери.
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