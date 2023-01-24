Василиса Володина: люди этого знака в 2023 году могут эмигрировать или уйти в монастырь

«Вы ощутите очень остро, что не хотите общаться с каждым встречным-поперечным, что вам нужно избирательно формировать круг общения, выбрать своих и уделять время этому немногочисленному кругу людей», – рассказывает Василиса в Instagram. Она уточняет: это не значит, что все Рыбы станут затворниками. – Но кто-то захочет буквально спрятаться от мира и его событий: перейти на удаленку, уехать в деревню, эмигрировать или даже уйти в монастырь».

Также астролог прогнозирует, что Рыбы в 2023 году будут меньше зависеть от общественного мнения и будут подвержены влиянию людей из близкого круга. Ну а тем, кто страдает пагубными зависимостями, Василиса Володина рекомендует быть особенно осторожными: «Если чувствуете, что вас уносит не туда, обратитесь за помощью к медикам. Это не зазорно, главное, чтобы вовремя».