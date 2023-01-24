Успеют вскочить в последний вагон: названы знаки Зодиака, которым повезет в конце января

Близнецы

В последнюю неделю января у них появится вдохновение на новые свершения. Особенно это касается тех, кто трудится в творческом направлении. Им будет хотеться что-то делать руками, а поток новых идей практически невозможно остановить.

В этот период им могут предложить интересное и финансово выгодное дело, от которого не стоит отказываться.

Рак

Ракам повезет, потому что они могут встретить людей, которых давно не видели. Это будет внеплановая встреча. К примеру, они могут столкнуться с ними где-то на улице или в магазине.

Также Раки будут получать большое внимание со стороны семьи, что не может не радовать. Неделя будет хорошей для начала обучения – везде будет сопровождать удача и везение.

Козерог