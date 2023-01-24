Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

«Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения «Оскара», и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей. Он проделал большую работу над собой, и все согласны с тем, что к моменту выхода фильма все это уже будет в прошлом», – рассказал источник газеты из киноиндустрии.