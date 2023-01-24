После двухлетнего перерыва в Раквере вновь прошел зрелищный зимний концерт Школы эстетики и танца. Смотри галерею, чтобы узнать, что же там происходило!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Страсть и экспрессия: Сильвия Ильвес и Уку Сувисте вышли на сцену большого рождественского концерта
В субботу состоялся зимний концерт Школы эстетики и танца, которая работает в Раквере уже 29 лет. Ведущим вечера был Уку Сувисте и директор школы Мерье Пум, а сердца гостей растопила виолончельная музыка от Сильвии Ильвес.
«Это было так мило!» – говорит виолончелистка Сильвия Ильвес. Вместе с Уку Сувисте они исполнили несколько музыкальных произведений. «У нас было такое хорошее взаимопонимание, и толпа его обожает..... Уку сказал, что он - ведущий вечера, а я - звезда, которая выступает», - вспоминает Сильвия слова Уку. «Может быть, в будущем мы с Уку создадим вместе песню».
После двухлетнего перерыва танцевальные коллективы из Раквере, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Отепяа и Харьюмаа вышли на сцену на большом рождественском концерте танцевальной школы.
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