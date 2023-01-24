ГАЛЕРЕЯ ⟩ Страсть и экспрессия: Сильвия Ильвес и Уку Сувисте вышли на сцену большого рождественского концерта

В субботу состоялся зимний концерт Школы эстетики и танца, которая работает в Раквере уже 29 лет. Ведущим вечера был Уку Сувисте и директор школы Мерье Пум, а сердца гостей растопила виолончельная музыка от Сильвии Ильвес.

«Это было так мило!» – говорит виолончелистка Сильвия Ильвес. Вместе с Уку Сувисте они исполнили несколько музыкальных произведений. «У нас было такое хорошее взаимопонимание, и толпа его обожает..... Уку сказал, что он - ведущий вечера, а я - звезда, которая выступает», - вспоминает Сильвия слова Уку. «Может быть, в будущем мы с Уку создадим вместе песню».