ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ? ⟩ Айсберг размером с Лондон откололся от ледника в Антарктиде

Толщина айсберга составляет около 150 метров. Ученые отметили, что это событие является частью естественных изменений ледника и не связано с глобальным потеплением.

Около десяти лет назад на его поверхности заметили трещины, а год назад от ледника откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров. Наблюдения показали что к настоящему времени он переместился в море Уэдделла.

Отрыв айсберга произошел неподалеку от британской исследовательской станции «Галлей VI». Ее персонал ведет постоянные наблюдения за состоянием шельфового ледника. Ранее базу перенесли на 23 км вглубь от побережья, поскольку расширяющиеся трещины во льду грозили отрезать ее от материка.