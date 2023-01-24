Победы на международных конкурсах, пять лет музыки, песен и позитива – таллиннская вокальная студия DeLight отметила на минувших выходных свое пятилетие.
ВИДЕО ⟩ От Таллинна до Косово: воспитанники студии DeLight зажигают на сцене как суперзвезды
В субботу, 21 января, столичный Центр русской культуры был наполнен душевной теплотой. Виновники торжества – коллектив вокальной студии DeLight – порадовали своих поклонников вдохновенными и яркими номерами. Вышли на сцену и друзья DeLight – творческие коллективы из Нарвы, Тарту и Таллинна. Зрители, пришедшие на концерт, а их, между прочим, собрался полный зал, получили настоящий заряд положительных эмоций.
Бессменный руководитель студии DeLight Елена Савчук считает, что пять лет – это небольшая цифра для коллектива, хотя и отмечать ее очень трепетно и приятно.
«Потому что я планирую еще долгие-долгие годы праздновать наши юбилеи. Мы молодые, но уже опытные! Ежегодно мы бываем в разных странах мира: это и Северная Македония, и Косово, и Греция, и Молдова, и страны Балтии, – перечисляет Елена Савчук. – Это и Италия, даже в Америке мы были, и в Лондоне… Мы действительно успели охватить все страны, в которых проводятся самые крупные конкурсы международного уровня».
Звезда студии DeLight певица Валерия Савчук (сценическое имя L'era), с трепетом вспоминает многочисленные поездки на конкурсы и фестивали за рубежом, где она представляла свою студию. По подсчетам Леры, она объездила уже порядка ста стран. Так, например, минувшей осенью Валерия стала победительницей международного конкурса MUSICLAND, который проходил в Северной Македонии. В декабре Лера поразила жюри детского песенного конкурса Euro Pop Contest в Берлине. Там воспитанница DeLight заняла второе место в своей возрастной категории.
«DeLight – не просто студия, в которой занимаются вокалом, это как семья. Мы все друг друга любим, обожаем, и всегда поддерживаем», – говорит Валерия.
Поздравить вокальную студию с днем рождения пришла и старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. По ее мнению, очень важно, чтобы помимо школьных занятий дети посещали студии и кружки – занимались чем-нибудь от души и для души.
«Так развивается мировоззрение и навыки общения с людьми. Одно дело, когда есть класс, где ты учишься, а другое дело – когда появляются другие люди, и с ними ты отрабатываешь социальные навыки. Помимо того, что в кружке ребенок учится какому-то определенному навыку, он еще и получает много важных вещей, которые пригодятся ему в жизни. Это очень важно», – говорит Юлианна Юрченко.
Смотрите видеорепортаж с концерта, посвященного пятилетию вокальной студии DeLight!