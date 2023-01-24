ВИДЕО ⟩ От Таллинна до Косово: воспитанники студии DeLight зажигают на сцене как суперзвезды

В субботу, 21 января, столичный Центр русской культуры был наполнен душевной теплотой. Виновники торжества – коллектив вокальной студии DeLight – порадовали своих поклонников вдохновенными и яркими номерами. Вышли на сцену и друзья DeLight – творческие коллективы из Нарвы, Тарту и Таллинна. Зрители, пришедшие на концерт, а их, между прочим, собрался полный зал, получили настоящий заряд положительных эмоций.

Бессменный руководитель студии DeLight Елена Савчук считает, что пять лет – это небольшая цифра для коллектива, хотя и отмечать ее очень трепетно и приятно.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Потому что я планирую еще долгие-долгие годы праздновать наши юбилеи. Мы молодые, но уже опытные! Ежегодно мы бываем в разных странах мира: это и Северная Македония, и Косово, и Греция, и Молдова, и страны Балтии, – перечисляет Елена Савчук. – Это и Италия, даже в Америке мы были, и в Лондоне… Мы действительно успели охватить все страны, в которых проводятся самые крупные конкурсы международного уровня».