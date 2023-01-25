Поваренные книги пользуются успехом в любое время - есть надо всегда. Рецепты вкусных блюд передаются из поколения в поколение, переживают века, и нет ничего удивительного в том, что и кулинарные изыски эпохи Петра Первого сохранились до наших дней. Таллиннский городской музей решил собрать лучшее из петровской гастрономии и издать, скажем так, книгу о вкусной и здоровой пище. На трех языках - английском, эстонском и русском.
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У ВАС УЖЕ ЕСТЬ? ⟩ Эта поваренная книга в первый день выхода в свет стала бестселлером: теперь жители Эстонии готовят только по этим рецептам
Эта поваренная книга в первый день выхода в свет стала бестселлером: теперь жители Эстонии готовят только по этим рецептам
120 страниц новой книги - это впечатляющие рецепты на многослойном историческом фоне, а также краткая история «старого императорского дворца» или домика Петра I и парка Кадриорг.
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