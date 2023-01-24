Современные женщины отказываются мириться с ходом времени и всеми силами стараются продлить молодость. Так, красавица-англичанка Шейла Кисс является одним их самых ярких примеров борьбы со старением.
Бабушка с телом супермодели: в Сети обсуждают 63-летнюю англичанку, внешности которой завидуют молодые девушки
Сегодня 63-летняя Шейла Кисс непрерывно путешествует по миру и ведет популярный блог. Однако до своего 60-летнего юбилея англичанка непрерывно работала в Австралии.
Она была известной моделью и постоянно выходила на местные подиумы.
После окончания карьеры Шейла не стала отказываться от тех бьюти-принципов, которым следовала всю жизнь. Она и сегодня активно тренируется и соблюдает правильное питание.
Фитнес в жизни Кисс появился 32 года назад, после рождения второго ребенка. С тех пор шесть дней в неделю, по два часа в день, она тренируется в спортзале, выполняя некоторые упражнения из арсенала тяжелоатлетов.
Фотографии 63-летней англичанки собирают огромное количество лайков в соцсетях. У экс-модели множество молодых поклонников, которые не верят, что ей действительно так много лет, и засыпают комплиментами насчет внешнего вида.