Бабушка с телом супермодели: в Сети обсуждают 63-летнюю англичанку, внешности которой завидуют молодые девушки

Сегодня 63-летняя Шейла Кисс непрерывно путешествует по миру и ведет популярный блог. Однако до своего 60-летнего юбилея англичанка непрерывно работала в Австралии.

Она была известной моделью и постоянно выходила на местные подиумы.

После окончания карьеры Шейла не стала отказываться от тех бьюти-принципов, которым следовала всю жизнь. Она и сегодня активно тренируется и соблюдает правильное питание.

Фитнес в жизни Кисс появился 32 года назад, после рождения второго ребенка. С тех пор шесть дней в неделю, по два часа в день, она тренируется в спортзале, выполняя некоторые упражнения из арсенала тяжелоатлетов.