7 вещей в интерьере, которые выдают жадность и бедность

Интерьер выдает вкусы хозяина квартиры, его характер, привычки. По мелочам можно сказать, что семья привыкла жить в бедности, даже если это совсем не так, или экономить на бытовых и необходимых вещах. Не хотите прослыть жадиной? Избавьтесь от этих атрибутов.

Коврик у входной двери

Эта деталь служит не долго, является настоящим пылесборником. Раньше коврики должны были скрыть царапины и щели в полу, спрятать несовершенства. Но сейчас они выглядят устаревшими, портят даже самый продуманный интерьер и дешевят весь образ квартиры.

Дверные шторы

Занавески между комнаты из бусин, текстиля, картона считались настоящим шиком пару десятилетий назад. Но сейчас смысл их совершенно непонятен, а для зонирования помещения есть десятки куда более стильных вариантов, не требующих серьезных затрат.

Картины в массивных рамах

Настоящий антитренд последних лет — печать на холсте, помещенная в роскошную раму. Обычно этот декор смотрится весьма нелепо, делает весь интерьер более тяжелым и не дает глазу отдыхать. Отличная альтернатива — постеры в легких, незаметных рамках, которые вписываются в интерьер и раскрывают увлечения и вкусы обитателей квартиры.

Постельное белье из шелка