БОЙ ЗА ЖИЗНЬ ⟩ Свинья сама убила мясника, который пытался ее зарезать

61-летний сотрудник скотобойни оглушил домашнее животное, чтобы зарезать его. Но свинья внезапно пришла в себя и напала на мужчину. Пытаясь сопротивляться, мясник упал на тесак, которым планировал забить животное. Вскоре после этого на скотобойню пришел коллега пострадавшего – и нашел того лежащим на полу, передает Dailymail.