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БОЙ ЗА ЖИЗНЬ ⟩ Свинья сама убила мясника, который пытался ее зарезать

Инна-Катрин Хейн
Свинья сама убила мясника, который пытался ее зарезать
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Свинья. Иллюстративный снимок
Свинья. Иллюстративный снимок Фото: Mr.Samarn Plubkilang/Shutterstock

В Гонконге мясник погиб, пытаясь забить свинью огромным тесаком.

61-летний сотрудник скотобойни оглушил домашнее животное, чтобы зарезать его. Но свинья внезапно пришла в себя и напала на мужчину. Пытаясь сопротивляться, мясник упал на тесак, которым планировал забить животное. Вскоре после этого на скотобойню пришел коллега пострадавшего – и нашел того лежащим на полу, передает Dailymail

В руке мясник сжимал тесак, а на его левой ноге зияла глубокая рана. Коллега немедленно вызвал врачей: пострадавшего госпитализировали, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть. 

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