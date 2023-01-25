День даст возможность успешно завершить дела, которым было отдано немало сил. Придется проявить решительность и настойчивость, не тратить время напрасно, пишет Dvorec.
Что приготовила среда? Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака
Овен
Интересный день, который принесет хорошие новости и вдохновляющие события. Вы не побоитесь трудностей и не отступите перед преградами, возьметесь за сложные дела и добьетесь в них успеха. Неожиданно придут на помощь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. С общих дел может начаться долгая дружба или красивая романтическая история. День подойдет для решения финансовых вопросов. Тут можно полагаться на интуицию: если вы будете следовать ее подсказкам, никто не сможет сбить вас с толку или запутать.
Телец
Не все будет даваться легко, но вы наверняка добьетесь успеха. Решение некоторых задач потребует изобретательности. Важно не следовать чужому примеру, как бы хорош он ни был, а стараться придумать что-то свое. Опыт, полученный давным-давно, поможет быстро найти путь к цели. День подойдет для обсуждения серьезных вопросов. Вы поймете, что готовы о многом говорить прямо, и именно это поможет избежать недопонимания, быстро прояснить какие-то неоднозначные моменты. Вечер подойдет для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Близнецы
Отличный день для деловых встреч, обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса. Сегодня к вам прислушаются даже люди, которых обычно интересует только собственное мнение. Будет шанс найти влиятельных союзников. Благодаря их поддержке вы быстро добьетесь поставленных целей. Личные отношения будут складываться гармонично, едва ли появятся причины для споров с близкими. Любимый человек будет рад возможности провести с вами время, охотно откликнется на любые ваши предложения. Романтическое свидание будет необычным и запоминающимся.
Рак
Не спешите браться за новые дела. Первая половина дня гораздо лучше подойдет для решения каких-то привычных задач, тут от вас не потребуется больших усилий. Даже скромные успехи порадуют, заметно улучшат настроение. Во второй половине дня вы поймете, что готовы переключиться на что-то более сложное. Легко будет ладить с самыми разными людьми. Вы быстро договоритесь с теми, с кем прежде не находили общего языка. Не исключено знакомство, которое положит начало романтической истории. Она может сыграть важную роль в вашей жизни.
Лев
Стоит поторопиться. Начало дня будет благоприятным, хорошо подходящим и для важных дел, и для ответственных встреч. В это же время появится возможность вернуться к каким-то старым идеям и воплотить их в жизнь. Вас охотно поддержат старые знакомые, благодаря им вы быстро преодолеете все преграды. Вторая половина дня будет подходящей для отдыха, приятного общения. Можно будет заняться полезным делом, на которое долго не хватало времени. Не исключены удачные покупки, а также подарки. Вы будете им очень рады. Заключенные сделки принесут прибыль.
Дева
Благоприятный день, отлично подходящий для того, чтобы проявить инициативу в делах. У вас будет возможность привлечь к себе внимание людей, от которых многое зависит. Не исключено, что недавние соперники предложат поддержку, поняв, что с вами стоит сотрудничать, а не сражаться. Вероятны полезные знакомства. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в них во второй половине дня. Они пройдут особенно весело, если вам захотят составить компанию друзья или давние знакомые. Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы.
Весы
Не торопитесь. Этот день, возможно, не будет самым легким и приятным на неделе, но он сложится неплохо, если вы станете руководствоваться здравым смыслом, проявите предусмотрительность и не будете рисковать больше, чем это необходимо. Легко будет поладить с очень разными людьми. Не исключено, что у вас появятся новые союзники. Будет возможность успешно завершить дело, которому было отдано немало сил. Некоторые Весы получат ответы на вопросы, над которыми много размышляли. Вечер обещает приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Скорпион
Подходящий день для важных дел. Они могут оказаться сложными, но вы все равно справитесь отлично. Настойчивость поможет добиться успеха там, где другие не справились и были вынуждены отступить. Многим Скорпионам сегодня пригодится опыт, полученный раньше. Легко будет научиться чему-то новому. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным, делаете правильные выводы из полученной информации. Не исключены приятные знакомства. Удастся произвести хорошее впечатление на людей, которые видят вас впервые.
Стрелец
Благоприятный день для новых и необычных дел, любых занятий, требующих изобретательности, фантазии. Скорее всего, действовать проверенными методами у вас не получится и нужно будет придумать что-то новое. Тут-то вы и покажете, на что способны. Ваш нетривиальный подход к делам на многих произведет впечатление. Дома возможны какие-то неожиданные и очень приятные события. Некоторые Стрельцы получат приятные известия, касающиеся кого-то из близких людей. Вечер подойдет для встречи с друзьями. Можно принимать гостей.
Козерог
Вы отлично справитесь со сложными делами, быстро решите задачи, которые многих поставили в тупик. Поможет интуиция: благодаря ее подсказкам вы мгновенно сориентируетесь в неоднозначной ситуации, поймете, как лучше действовать. Утро подойдет для самостоятельных действий, позже наступит подходящее время для поиска союзников. Не будет поводов для разногласий с близкими. Можно поговорить о том, из-за чего прежде было много споров. На этот раз удастся найти решение, которое понравится всем. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати: вы сделаете удачные покупки.
Водолей
День отлично подойдет для любых встреч. Пришло время обсудить важный вопрос? Вы быстро найдете верный тон, подберете правильные слова. Нужно произвести хорошее впечатление? Просто будьте собой, и вы понравитесь даже тем, кто обычно очень требователен к окружающим. К вашему мнению многие прислушаются. Привычная работа будет даваться легко. Вы справитесь с ней быстро, и вскоре появится возможность взяться за что-то новое. Некоторые Водолеи найдут неожиданное применение своим талантам. Не исключены очень заманчивые деловые предложения.
Рыбы
Первая половина дня пройдет спокойно. Едва ли это время будет подходящим для важных дел. Но если вы сосредоточитесь на каких-то мелких задачах, то быстро с ними справитесь. Не исключены какие-то неожиданные встречи, интересные разговоры, из которых вы узнаете что-то полезное. Вторая половина дня, напротив, будет плодотворной и насыщенной событиями. Она подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое, начать учиться тому, что прежде казалось очень сложным. Ладить с окружающими будет легко. Благодаря подсказкам интуиции вы найдете подход даже к тем, кто прежде не был расположен к общению.