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Бедность может быть достойной: студентка Эстонского института теологии рассказала, как жить

Limon.ee
Бедность может быть достойной: студентка Эстонского института теологии рассказала, как жить
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В таком облачении Елена Соколовская-Душаков читает проповедь
В таком облачении Елена Соколовская-Душаков читает проповедь Фото: личный архив

Отношение к церкви у современного человека разное, но едины мы, пожалуй, в одном: в сложные времена ищем утешение в чем-то незыблемом и вечном. И религия – это как раз та категория. 

В Таллинне есть теологический институт Эстонской Евангельской лютеранской церкви, где изучают богословие (синоним теологии). Елена Соколовская-Душаков - студентка факультета теологии уже третий год. Для большинства это непривычно, но все европейские университеты имеют богословские факультеты, и теология - востребованная специальность, традиционное классическое образование. 

Лена рассказывает, что ее папа был католиком по крещению, но по своим убеждениям протестант, и именно с папой она проводили много времени в беседах о религии и влиянии церкви. «10 лет назад я сознательно приняла лютеранство, хотя была крещена как православная», - говорит студентка теологического института ЭЕЛЦ (Эстонской Евангельской лютеранской церкви). Почему Елена решила изучать теологию?

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