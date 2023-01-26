Отношение к церкви у современного человека разное, но едины мы, пожалуй, в одном: в сложные времена ищем утешение в чем-то незыблемом и вечном. И религия – это как раз та категория.
Для подписчиков
Бедность может быть достойной: студентка Эстонского института теологии рассказала, как жить
Бедность может быть достойной: студентка Эстонского института теологии рассказала, как жить
В Таллинне есть теологический институт Эстонской Евангельской лютеранской церкви, где изучают богословие (синоним теологии). Елена Соколовская-Душаков - студентка факультета теологии уже третий год. Для большинства это непривычно, но все европейские университеты имеют богословские факультеты, и теология - востребованная специальность, традиционное классическое образование.