Бедность может быть достойной: студентка Эстонского института теологии рассказала, как жить

В Таллинне есть теологический институт Эстонской Евангельской лютеранской церкви, где изучают богословие (синоним теологии). Елена Соколовская-Душаков - студентка факультета теологии уже третий год. Для большинства это непривычно, но все европейские университеты имеют богословские факультеты, и теология - востребованная специальность, традиционное классическое образование.

Лена рассказывает, что ее папа был католиком по крещению, но по своим убеждениям протестант, и именно с папой она проводили много времени в беседах о религии и влиянии церкви. «10 лет назад я сознательно приняла лютеранство, хотя была крещена как православная», - говорит студентка теологического института ЭЕЛЦ (Эстонской Евангельской лютеранской церкви). Почему Елена решила изучать теологию?