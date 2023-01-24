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Звуки природы Пыльвамаа прославили Эстонию на Amazon

Геттер Трумси
Звуки природы Пыльвамаа прославили Эстонию на Amazon
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Фото: AFP/Scanpix/Elmo Riig/Elu24 kollaaž

«Повествование переносит слушателя к озеру на юго-востоке Эстонии, где воздух наполняется пением птиц», - говорится на сайте Amazon о приложении для медитации и сна.

С начала января все желающие могут сбежать к озеру на юго-востоке Эстонии благодаря приложению Audible от Amazon! Более того, приложение выпустило новый сезон карманных аудиозаписей со звуками природы со всего мира. Вступительные эпизоды прочитала британская актриса Сиенна Миллер.

«Sleep Sound with Sienna Miller» состоит из шести 20-минутных эпизодов, в которых представлены различные звуки природы. Например, в первом случае - шторм, надвигающийся на южное побережье Англии, а во втором - гроза, грохочущая над лесами штата Вашингтон в Америке. Также записаны звуки из Исландии, Франции и Канады.

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