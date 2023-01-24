Звуки природы Пыльвамаа прославили Эстонию на Amazon

С начала января все желающие могут сбежать к озеру на юго-востоке Эстонии благодаря приложению Audible от Amazon! Более того, приложение выпустило новый сезон карманных аудиозаписей со звуками природы со всего мира. Вступительные эпизоды прочитала британская актриса Сиенна Миллер.