«Повествование переносит слушателя к озеру на юго-востоке Эстонии, где воздух наполняется пением птиц», - говорится на сайте Amazon о приложении для медитации и сна.
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Звуки природы Пыльвамаа прославили Эстонию на Amazon
Звуки природы Пыльвамаа прославили Эстонию на Amazon
С начала января все желающие могут сбежать к озеру на юго-востоке Эстонии благодаря приложению Audible от Amazon! Более того, приложение выпустило новый сезон карманных аудиозаписей со звуками природы со всего мира. Вступительные эпизоды прочитала британская актриса Сиенна Миллер.
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