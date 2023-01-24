Фотовыставка учеников Виктории Барановой покоряет сердца таллиннцев: вы уже восхитились?

Все мы живем реальной жизнью, со всеми сложностями, проблемами, которые нужно решать каждый день. Но у некоторых из нас есть прекрасное увлечение. Для кого-то это профессия, которая дает возможность найти в своей жизни что-то возвышенное, помогает нам в поиске себя и открывает новые горизонты. Эта магия называется художественная фотография.