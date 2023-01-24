Все мы живем реальной жизнью, со всеми сложностями, проблемами, которые нужно решать каждый день. Но у некоторых из нас есть прекрасное увлечение. Для кого-то это профессия, которая дает возможность найти в своей жизни что-то возвышенное, помогает нам в поиске себя и открывает новые горизонты. Эта магия называется художественная фотография.
Фотовыставка учеников Виктории Барановой покоряет сердца таллиннцев: вы уже восхитились?
Фотограф Виктория Баранова давно известна таллиннцам своими глубокими работами и хорошо, когда есть круг друзей и учеников, готовых разделить с ней это увлечение. Регулярно проводимые мастер классы по основам студийной сьемки дают свои результаты. Виктория делится своим видением помогая другим людям находить свое искусство и вдохновение в фотографии.
Ученики оценивают ее как вдумчивого и заботливого преподавателя, который всегда готов предоставить помощь и поддержку и помогая другим найти свое место в мире фотографии.
На выставке представлены фотоработы учеников студии. Каждый из них уже вырос в полноценную художественную личность, а это только начало пути. Алексей Шадский - талантливый во многих сферах, певец, музыкант, художник, ищущий идеальные миры, где царят красота, гармония, упорядоченность.
Марина Плотникова видит фотографию не только как инструмент для запечатления момента, но и как способ выразить свои идеи, мысли и чувства. Марина использует фотографию как инструмент для создания своих идеальных миров, где красота, гармония и упорядоченность являются главными принципами. Ее фотографии напоминают миниатюры, которые вдохновляют на размышления о красоте и смысле жизни.
Артем Шель - скромный молодой человек с огромным внутренним миром, имеющий сильное внутреннее структурирование и мощный внутренний стержень.Человек с богатым внутренним миром, который проявляет свою силу и структуру внутри себя, и имеет очень сильное внутреннее ядро. Его фотографии как суждение, или как очень серьезный аналитический разбор.
Юлия Голован - создает реалистичные, но очень проникновенные фотографии, передающие состояние стабильности и любви к жизни. В каждой фотографии видит и передает историю, очень добрую и позитивную.
Артем Скорик - любящий эксперименты и постоянно ищущий нестандартные художественные решения фотограф.