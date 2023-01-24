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Володина назвала дату, когда мы на себе ощутим всю боль мира

Limon.ee
Володина назвала дату, когда мы на себе ощутим всю боль мира
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Гороскоп
Гороскоп Фото: Shutterstock

Астролог предупредила об обострении и рассказала, как с ним справиться.

В понедельник закончил свою ретроградность Уран и замер до конца выходных. Изменения только ждут нас всех в будущем, но самые чувствительные уже ощутят их на себе. Поэтому расслабляться раньше времени не стоит.

Начало недели с 23 января, по словам астролога Василисы Володиной, принесет полезное самоограничение или экономию. Вы с легкостью по своему желанию можете прерывать приятные, но малополезные разговоры. Решительно отказать тем, кто в очередной раз пытается занять денег, и отставить мысли о бесполезных дорогих приобретениях.

Но во вторник, 24 января, грядет обострение. Василиса Володина предупредила, что в этот день будут активны эмоции, которые нахлынут из-за особенного расположения планет и созвездий.

Телеведущая и специалист по звездам вновь начала утро в своем Телеграм-канале с рубрики «хорошие новости». Несмотря на то, что содержание прогноза может поначалу вызвать страх, на самом деле все не так плохо. Василиса дала совет, как справиться с происходящим и чем лучше заняться, чтобы стало легче.

«Луна путешествует по знаку Рыб, растворяя мысли и целиком погружая в чувства. Свои, чужие – все одно. Боль мира ощущается как своя боль.

Хорошая новость в том, что благотворительность сейчас доступна каждому, а значит эмоции дня можно легко сублимировать в помощь.

А вот от пассивного пережевывания эмоций лучше воздержаться. Если нахлынуло – беритесь за дело, любое. Хоть подъезд мыть, хоть снег убирать – и миру на пользу и самому легче», – написал астролог.

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