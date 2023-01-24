Эстонский дизайнер Тим Блуз спасает планету от апокалипсиса!

По сюжету главный персонаж вступает в схватку с темными силами и пытается предотвратить неминуемый конец света. «Мне кажется, что эта песня и видео очень точно отражают сегодняшнюю обстановку в мире», - комментирует Тим.

По словам артиста, это очень важный для него релиз. «Эту песню мы записали с Дэном или Даниилом Котилевичем, он продюсер трека, во время пандемии. Снять полноценный клип на песню возможности не было, потому что все были полномасштабно изолированы друг от друга. Тогда и появилась идея сделать мультик. Это был довольно сложный процесс, но оно того стоило. Видео создала финская художница-аниматор Надежда Думчева, которую я совершенно случайно нашел благодаря Инстаграму и в чье творчество просто влюбился».