Эстонский дизайнер и музыкант Тим Блуз представил свой первый видеоклип на новую англоязычную песню Around the Sun.
Эстонский дизайнер Тим Блуз спасает планету от апокалипсиса!
Эстонский дизайнер Тим Блуз спасает планету от апокалипсиса!
По сюжету главный персонаж вступает в схватку с темными силами и пытается предотвратить неминуемый конец света. «Мне кажется, что эта песня и видео очень точно отражают сегодняшнюю обстановку в мире», - комментирует Тим.
По словам артиста, это очень важный для него релиз. «Эту песню мы записали с Дэном или Даниилом Котилевичем, он продюсер трека, во время пандемии. Снять полноценный клип на песню возможности не было, потому что все были полномасштабно изолированы друг от друга. Тогда и появилась идея сделать мультик. Это был довольно сложный процесс, но оно того стоило. Видео создала финская художница-аниматор Надежда Думчева, которую я совершенно случайно нашел благодаря Инстаграму и в чье творчество просто влюбился».