Малыш-гигант ⟩ В Бразилии родился Ангерсон весом в 7 килограммов

Врачи говорят, что и Ангерсон, и его мама Клаудия Сантос чувствуют себя хорошо. В семье Сантос есть еще пятеро детей, один из них при рождении весил четыре килограмма, и это тоже было удивительно. А вот младший брат, конечно же, рекордсмен. Ни мама, ни врачи не ожидали такого веса.