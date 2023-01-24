Победивший рак иллюзионист Сафронов изменился до неузнаваемости после пересадки волос

На изменения во внешнем виде иллюзиониста поклонники не особо обратили внимание, зато не преминули написать, что он зря вел «Битву экстрасенсов»: «Дай Бог здоровья, голову надо иметь на плечах, чтобы участвовать в таких шабашах с экстрасенсами», «Шоу для идиотов, настоящие люди силы не будут приходить на этот цирк, даже бывший ведущий Пореченков сам как-то сказал, что одни шарлатаны в этой программе», «Не зря на шоу он был скептиком. Здоровья Сергею».