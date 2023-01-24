«Пусть за «Озеро» свое дед трясется в трепете»: Noize MC выпустил трек с намеком на смерть Путина

Известный российский музыкант и оппозиционер Noize MC (настоящее имя − Иван Алексеев), выпустил новый и насыщенный аллюзиями на новейшую историю страны-агрессора трек «Кооператив «Лебединое озеро».

Поклонники сразу заметили, что Noize в новой песне поднял тему кремлевской пропаганды, а также недвусмысленно намекнул на смерть российского диктатора Владимира Путина.

Здесь нужна небольшая историческая справка. Дело в том, что легендарный балет композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро» обычном показывали по советскому в дни смерти генеральных секретарей. А в 1991 году его несколько раз показали во время августовского путча ГКЧП – причем сразу по всем каналам.

«Я бы хотел поговорить с тобой / Но телевизор слишком громко орет / Он притворяется твоей головой / Его динамик так похож на твой рот / Моя страна поднялась с колен / Во весь свой отрицательный рост / Я отрицательно согласен со всем / Вот мой ответ на твой невопрос: / Где вы были восемь лет, проклятые нелюди?! / Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди! / Пусть за "Озеро" свое / Дед трясется в трепете / Вон с экрана соловьев – пусть танцуют лебеди!» – именно такой текст сочинил Noize MC.