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«Пусть за «Озеро» свое дед трясется в трепете»: Noize MC выпустил трек с намеком на смерть Путина

Limon.ee
«Пусть за «Озеро» свое дед трясется в трепете»: Noize MC выпустил трек с намеком на смерть Путина
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Сцена из балета "Лебединое озеро". Иллюстративное фото
Сцена из балета "Лебединое озеро". Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Noize MС, который с активно поддерживает Украину и осуждает русский режим, выпустил трек под названием «Кооператив «Лебединое озеро», пишет glavred.info.

Известный российский музыкант и оппозиционер Noize MC (настоящее имя − Иван Алексеев), выпустил новый и насыщенный аллюзиями на новейшую историю страны-агрессора трек «Кооператив «Лебединое озеро».

Поклонники сразу заметили, что Noize в новой песне поднял тему кремлевской пропаганды, а также недвусмысленно намекнул на смерть российского диктатора Владимира Путина.

Здесь нужна небольшая историческая справка. Дело в том, что легендарный балет композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро» обычном показывали по советскому в дни смерти генеральных секретарей. А в 1991 году его несколько раз показали во время августовского путча ГКЧП – причем сразу по всем каналам.

«Я бы хотел поговорить с тобой / Но телевизор слишком громко орет / Он притворяется твоей головой / Его динамик так похож на твой рот / Моя страна поднялась с колен / Во весь свой отрицательный рост / Я отрицательно согласен со всем / Вот мой ответ на твой невопрос: / Где вы были восемь лет, проклятые нелюди?! / Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди! / Пусть за "Озеро" свое / Дед трясется в трепете / Вон с экрана соловьев – пусть танцуют лебеди!» – именно такой текст сочинил Noize MC.

Дачный кооператив «Озеро» был учрежден под Петербургом 11 ноября 1996 года Путиным и его друзьями. Все они после его избрания президентом РФ в 2000 году постепенно заняли руководящие посты в России.

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