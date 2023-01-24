КРАСОТА ИЛИ КОШМАР? ⟩ Известная артистка приклеила на кожу 30 тысяч красных кристаллов и шокировала людей

Доджа усыпала свое тело 30 тысячами кристаллами Swarovski. Весь процесс продлился почти пять часов! К слову, усилия команды исполнительницы хита Say So не прошли даром - она привлекла внимание людей по всему миру. Зарубежные журналисты признали ее выход «вишенкой» Недели моды в Париже, подчеркивая цвет одеяния.

Артистка дополнила «лук» красным шелковым бюстье и юбкой ручной вязки, которую обшили лакированными деревянными бусинами, а также накидкой в тон и сапогами. Ее наряд получил и название «Ад Доджи», делая отсылку к «Божественной комедии» Данте, где стирается граница между материальным миром (телом) и искусством. Мистический образ воплотила в реальность известная визажистка Пэт Макграт.

Она рассказала, что волосы звезды накрыли шапочкой для удобства нанесения кристаллов.