Во Франции прошел показ высокой моды Schiaparelli, где многочисленные селебрити сияли и по-разному пытались выделиться. С этими задачами справилась на «отлично» рэпер Доджа Кэт, пишет «Стархит».
КРАСОТА ИЛИ КОШМАР? ⟩ Известная артистка приклеила на кожу 30 тысяч красных кристаллов и шокировала людей
Известная артистка приклеила на кожу 30 тысяч красных кристаллов и шокировала людей
Доджа усыпала свое тело 30 тысячами кристаллами Swarovski. Весь процесс продлился почти пять часов! К слову, усилия команды исполнительницы хита Say So не прошли даром - она привлекла внимание людей по всему миру. Зарубежные журналисты признали ее выход «вишенкой» Недели моды в Париже, подчеркивая цвет одеяния.
Артистка дополнила «лук» красным шелковым бюстье и юбкой ручной вязки, которую обшили лакированными деревянными бусинами, а также накидкой в тон и сапогами. Ее наряд получил и название «Ад Доджи», делая отсылку к «Божественной комедии» Данте, где стирается граница между материальным миром (телом) и искусством. Мистический образ воплотила в реальность известная визажистка Пэт Макграт.
Она рассказала, что волосы звезды накрыли шапочкой для удобства нанесения кристаллов.
С популярностью «лука» Доджи может посоревноваться Кайли Дженнер. На том же показе бизнесвумен пришла в черном бархатном платье, которое украсила… львиной головой! Брюнетка тут же поспешила добавить, что ни один царь зверей не пострадал. «Красавица и чудовище. Вау, мне понравилось носить это искусственное произведение искусства, созданное вручную с использованием искусственных материалов», - написала младшая сестра Ким Кардашьян в соцсетях.