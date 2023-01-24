ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Prisma поразила ценником: ошибка ли?

«Большое спасибо за предоставление информации об ошибочном ценнике – я передам ее в магазин, и мы исправим ошибку! Правильная обычная цена на этот товар составляет 20,99, а с текущей скидкой – 17,59. Я прилагаю скриншот, показывающий правильные цены в нашем магазине ePrisma.

Приносим извинения за ошибку!» .