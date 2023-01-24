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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Prisma поразила ценником: ошибка ли?

Limon.ee
Prisma поразила ценником: ошибка ли?
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"Акция" в Prisma
"Акция" в Prisma Фото: Prisma

На просторах Facebook посетитель магазина в Маарду заметил занятную акцию на кофе: «Очень выгодные предложения в Prisma, не упустите возможность», – написала Анна. 

Акция на кофе Jacobs, действительно, вызывает вопросы: как такое может быть, что стоимость со скидкой выше обычной цены? 

"Акция" в
"Акция" в Фото: Prisma

Мы направили запрос представителю Prisma, чтобы понять, что в этой схеме не таки где была допущена ошибка.

«Большое спасибо за предоставление информации об ошибочном ценнике – я передам ее в магазин, и мы исправим ошибку! Правильная обычная цена на этот товар составляет 20,99, а с текущей скидкой – 17,59. Я прилагаю скриншот, показывающий правильные цены в нашем магазине ePrisma.

Приносим извинения за ошибку!» .

– ответила специалист по связям с общественность Кристийна Тамберг 

Стоимость кофе в интернет-магазине
Стоимость кофе в интернет-магазине Фото: Prisma
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