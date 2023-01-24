На просторах Facebook посетитель магазина в Маарду заметил занятную акцию на кофе: «Очень выгодные предложения в Prisma, не упустите возможность», – написала Анна.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Prisma поразила ценником: ошибка ли?
Prisma поразила ценником: ошибка ли?
Акция на кофе Jacobs, действительно, вызывает вопросы: как такое может быть, что стоимость со скидкой выше обычной цены?
Мы направили запрос представителю Prisma, чтобы понять, что в этой схеме не таки где была допущена ошибка.
«Большое спасибо за предоставление информации об ошибочном ценнике – я передам ее в магазин, и мы исправим ошибку! Правильная обычная цена на этот товар составляет 20,99, а с текущей скидкой – 17,59. Я прилагаю скриншот, показывающий правильные цены в нашем магазине ePrisma.
Приносим извинения за ошибку!» .
– ответила специалист по связям с общественность Кристийна Тамберг