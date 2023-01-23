Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы, пишет Лайф.
Актер Михаил Ефремов попросил выпустить его из колонии раньше срока
Актер Михаил Ефремов попросил выпустить его из колонии раньше срока
Артист Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы. Это следует из материалов, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель последнего, 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончался в больнице. Осенью того же года суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до 7,5 года.
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