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Актер Михаил Ефремов попросил выпустить его из колонии раньше срока

Limon.ee
Актер Михаил Ефремов попросил выпустить его из колонии раньше срока
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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов Фото: Vyacheslav Prokofyev

Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы, пишет Лайф.

Артист Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы. Это следует из материалов, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель последнего, 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончался в больнице. Осенью того же года суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до 7,5 года.

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