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Такой подход защищает личность: утерянные ID-карты, сданные в полицию, не возвращются владельцам

Кристийна Рейманд
Такой подход защищает личность: утерянные ID-карты, сданные в полицию, не возвращются владельцам
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ID-карта. Фото иллюстративное
ID-карта. Фото иллюстративное Фото: Sander Ilvest

«Полиция не будет возвращать утерянные документы. Бесполезно пытаться», - говорится в обсуждении, опубликованном в Twitter. Представитель Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердила, что документ действительно будет признан недействительным и не будет возвращен владельцу. «В этом случае человеку придется подать заявление на получение новой ID-карты», - говорит старший уполномоченный Бюро по вопросам личности и статуса PPA.

Неужели нет смысла возвращать утерянное удостоверение личности в полицейский участок? Дискуссия в Twitter началась после того, как один из пользователей поделился скриншотом из Facebook, где гражданин нашел чье-то удостоверение личности и отнес его в полицейский участок. «Нашел ID-карту. Отнес ее в полицейский участок Раквере», - написал нашедший. Однако в комментариях ему сообщили, что потерявший точно не получит ее обратно. «Полиция снимет с удостоверения номер, что означает, что карта побывала в руках третьего лица», - говорит один из них. Другой добавляет, что офис PPA - это «бессмысленное место для приема утерянных документов», и добавляет, что полиция не вернет документы.

«Откуда люди берут эту информацию?» - спрашивает пользователь Twitter, обращаясь к действующему капитану полиции Маарье Пуунак в соцсети сетей с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию.

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