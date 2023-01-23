Такой подход защищает личность: утерянные ID-карты, сданные в полицию, не возвращются владельцам

Неужели нет смысла возвращать утерянное удостоверение личности в полицейский участок? Дискуссия в Twitter началась после того, как один из пользователей поделился скриншотом из Facebook, где гражданин нашел чье-то удостоверение личности и отнес его в полицейский участок. «Нашел ID-карту. Отнес ее в полицейский участок Раквере», - написал нашедший. Однако в комментариях ему сообщили, что потерявший точно не получит ее обратно. «Полиция снимет с удостоверения номер, что означает, что карта побывала в руках третьего лица», - говорит один из них. Другой добавляет, что офис PPA - это «бессмысленное место для приема утерянных документов», и добавляет, что полиция не вернет документы.