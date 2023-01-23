Карл III решил отказаться от многовековой традиции во время своей коронации

А меж тем подробности скорого торжества уже вовсю просачиваются в Сеть. В частности, стало известно, что Карл III планирует пойти наперекор многовековым традициям.

Как сообщает издание The Sun, монарх решил не надевать на коронацию традиционное одеяние восходящего на престол правителя. По информации инсайдеров, шелковые чулки и бриджи Карл посчитал слишком старомодными для того, чтобы в них положить начало обновленной монархии. «Это связано с модернизацией правления и избавлением от скреп. Появление 74-летнего мужчины в такой одежде будет выглядеть слишком странно для современного общества», – поясняют источники.

Пример того, как Карл III должен был выглядеть на своей коронации, смотри ЗДЕСЬ!