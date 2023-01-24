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Эстонская светская львица описала свои злоключения: перелет в Дубай был настолько ужасным, что я плакала

Limon.ee
Эстонская светская львица описала свои злоключения: перелет в Дубай был настолько ужасным, что я плакала
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Светская львица Анита Сибул
Светская львица Анита Сибул Фото: Erlend Štaub

«Нам пришлось сидеть в самолете три часа без туалета, еды и питья!» - описывает начало своего феерического путешествия в Дубай эстонская светская львица, адепт роскошного образа жизни и блогер Анита Сибул. О своих злоключениях при перелете в Дубай она рассказывает в соцсетях.

«Это был самый худший опыт полета и обслуживания в аэропорту в моей жизни», - Анита Сибул прилетела в Дубай несколько дней назад и эмоционально поделилась с подписчиками в Инстаграме историей перелета.

Светская львица рассказывает, что все беды начались в аэропорту Таллинна. «Мой рейс, который должен был вылететь из Таллинна в 6.30 утра, задерживался каждые 30 минут», - вспоминает Анита.

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