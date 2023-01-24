Эстонская светская львица описала свои злоключения: перелет в Дубай был настолько ужасным, что я плакала

«Нам пришлось сидеть в самолете три часа без туалета, еды и питья!» - описывает начало своего феерического путешествия в Дубай эстонская светская львица, адепт роскошного образа жизни и блогер Анита Сибул. О своих злоключениях при перелете в Дубай она рассказывает в соцсетях.