Несмотря на то что в Эстонии в этом году довольно снежная зима, певица Лийс Лемсалу отправилась кататься на лыжах в Италию.
Боже, откуда они? Эстонская певица Лийс Лемсалу призналась, что у нее огромные синяки на теле
«На моих коленях темно-синие синяки от падений, а шея довольно сильно болит, но я на 100 процентов довольна, это мой больной и одновременно сладкий январь», - подвела итог своего отпуска в Италии певица.
На фотографиях, размещенных в социальных сетях, Лийс указала в качестве места съемки горнолыжный курорт Мадонна ди Кампильо на севере Италии.
«Любимое место!» - прокомментировала оперная звезда Элина Нечаева, которая на прошлой неделе также побывала на швейцарском горнолыжным курорте и опубликовала в Инстаграме снимки.
Другие известные люди также высказали свое мнение в комментариях. «Подготовка к Олимпийским играм?» - спросил радиоведущий Рауно Мяркс. «Очень мило», - пишет Ханна Мартинсон. Музыкант NÖEP был немногословен, поставив лишь смайлики, ищображающие огонь.
Певица также поделилась с подписчиками фотографиями и видео, на которых она катается на сноуборде в январе прошлого года. «Аллилуйя, это я покоряю первые склоны», - подписала Лийс видео, на котором она демонстрирует свои навыки катания на сноуборде.
«Это потрясающее чувство! Я только что сделала то же самое впервые в жизни!» - комментирует певица Хелен Адамсон.