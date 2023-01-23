Боже, откуда они? Эстонская певица Лийс Лемсалу призналась, что у нее огромные синяки на теле

«На моих коленях темно-синие синяки от падений, а шея довольно сильно болит, но я на 100 процентов довольна, это мой больной и одновременно сладкий январь», - подвела итог своего отпуска в Италии певица.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, Лийс указала в качестве места съемки горнолыжный курорт Мадонна ди Кампильо на севере Италии.

«Любимое место!» - прокомментировала оперная звезда Элина Нечаева, которая на прошлой неделе также побывала на швейцарском горнолыжным курорте и опубликовала в Инстаграме снимки.

Другие известные люди также высказали свое мнение в комментариях. «Подготовка к Олимпийским играм?» - спросил радиоведущий Рауно Мяркс. «Очень мило», - пишет Ханна Мартинсон. Музыкант NÖEP был немногословен, поставив лишь смайлики, ищображающие огонь.

Певица также поделилась с подписчиками фотографиями и видео, на которых она катается на сноуборде в январе прошлого года. «Аллилуйя, это я покоряю первые склоны», - подписала Лийс видео, на котором она демонстрирует свои навыки катания на сноуборде.