Лаунж зона с пинг-понгом и бильярдом, собственный кинотеатр, шахматы размером с человека, стильная кухня, спортивный зал, джакузи и ванны, солярий – всё это не описание загородного отеля или шикарного особняка, а оборудованный в самом сердце «Кремниевой долины» Эстонии ангар с более чем тридцатью сексуальными вебкам-моделями со всего мира, которые готовы показать вам за деньги всё и даже больше.
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А из нашего окна попа голая видна: что на самом деле творится за дверями таллиннского секс-дома?
А из нашего окна попа голая видна: что на самом деле творится за дверями таллиннского секс-дома?
18 тысяч квадратных метров студии эротического контента, где 24 часа семь дней в неделю в режиме онлайн горячие красотки удовлетворяют самые разные фантазии своих клиентов – это не выдумки, а реальность. В эстонской столице, у главного торгового центра Таллинна, под боком у частной школы, уютно расположился съемочный павильон вебкам-студии, где не покладая рук трудятся около 30 моделей, периодическая сменяя друг друга.