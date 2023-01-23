Зелено-богато: семь комнатных растений, которые способствуют росту финансов

Алоэ

Алоэ Фото: Shutterstock

Этот цветок давно считают магическим растением. Оно не только заживляет раны, лечит многие заболевания и прекрасно увлажняет кожу, но и хорошо влияет на ауру. Алоэ помогает наладить личную жизнь и привлекает финансовое благополучие. Само по себе растение неприхотливое, спокойно переносит периоды домашней «засухи». Приживется на любом подоконнике, пишет Лиза.

Маранта

Раскидистый цветок привлекает людей творческих, которые не привыкли сдерживать полет фантазий. При этом маранта дарит владельцу уверенность в своих силах, сконцентрированность и денежный доход. Чтобы растение не потеряло пятнистую окраску, поставь подоконник с рассеянным светом, обеспечь хороший полив и опрыскивание. Удобряй в период интенсивного роста.

Орхидея

Орхидея Фото: Shutterstock

Цветок с сильной энергетикой помогает реализовывать самые амбициозные планы. Но есть одно условие - хозяин должен быть человеком сильным и трудолюбивым, тогда финансовое благополучие обеспечено. Если поставить горшок с орхидеей в рабочем кабинете, то действие усилится. Растение любит регулярное увлажнение субстрата и не слишком частые опрыскивания.

Фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина Фото: Shutterstock

Фикусы во многих странах считается символом удачи и богатства. Растение дарят, когда желают долгой и счастливой жизни. Хорошая примета, если деревце приживется и начнет бурно расти. Фикус Бенджамина не любит прямые солнечные лучи и сквозняки - может сбросить все листья. Купай цветок под теплым душем и раз в неделю протирай листочки от пыли.

Фуксия

Фуксия Фото: Shutterstock

Незаменимый цветок для людей, которые получают прибыль от творческой деятельности. Фуксия не любит частых перемещений. В некомфортных условиях сбрасывает листья и бутоны. Хорошо чувствует себя на солнечном подоконнике. Также нужно обеспечить частый полив и увлажнение листьев. Замечено, что во время цветения открывается финансовый портал в виде сюрпризов, премий и дополнительного дохода.

Замиокулькас

Народное название - долларовое дерево. Сочные и мясистые листочки похожи на денежные купюры. Помогает добиваться финансовых целей, поэтому размещай этот цветок возле рабочего стола. Замиокулькас неприхотлив, не любит переливы, хорошо чувствует себя в освещенном месте. Во время пересадки пользуйся перчатками, у растения ядовитый сок.

Толстянка (крассула)

Толстянка Фото: Shutterstock