Peopletalk.ru рассказывает, как позировать для фото, чтобы подписчики не заметили пару набранных за зимний период кило.
Как выглядеть худее на фотографиях? Вот пять главных правил
Никаких фото анфас
Забудь про фото, на которых ты стоишь прямо по направлению к камере. Лучше встань в три четвертых оборота и попробуй отвести одно бедро немного назад и перенести вес на дальнюю от камеры ногу, а переднюю вытяни вперед. Такая поза сделает тебя не только стройнее, но еще и визуально выше.
Вставай на носки или каблуки
Конечно, ради этого ломать пальцы на ногах не стоит. Достаточно лишь чуть привстать на носочки, чтобы напрячь мышцы и визуально сделать ноги длиннее. Главное, не ставить их на одном уровне. Выстави одну ногу вперед, а другую оставь «опорной».
Не соединяй руки и ноги
Не прижимай руки к телу, а ноги друг к другу. Так они кажутся полнее. А если ты позируешь сидя, не скрещивай ноги в коленях: это лишь прибавит тебе несколько лишних кило.
Не убирай руки с талии
Такая поза не только помогает скрыть реальные объемы талии. А еще создает «воздух» между рукой и телом, о которых мы писали выше. Правда, не забывай, что сутулиться в таком случае никак нельзя, иначе получишь обратный эффект.
Следи за осанкой
Запомни, что главное правило всех удачных снимков - ровная осанка. Сутулось лишь искажает фигуру и увеличивает живот. Поэтому во время съемки уводи плечи назад, а спину старайся держать ровно.