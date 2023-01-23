Как выглядеть худее на фотографиях? Вот пять главных правил

Никаких фото анфас

Забудь про фото, на которых ты стоишь прямо по направлению к камере. Лучше встань в три четвертых оборота и попробуй отвести одно бедро немного назад и перенести вес на дальнюю от камеры ногу, а переднюю вытяни вперед. Такая поза сделает тебя не только стройнее, но еще и визуально выше.

Вставай на носки или каблуки

Конечно, ради этого ломать пальцы на ногах не стоит. Достаточно лишь чуть привстать на носочки, чтобы напрячь мышцы и визуально сделать ноги длиннее. Главное, не ставить их на одном уровне. Выстави одну ногу вперед, а другую оставь «опорной».

Не соединяй руки и ноги

Не прижимай руки к телу, а ноги друг к другу. Так они кажутся полнее. А если ты позируешь сидя, не скрещивай ноги в коленях: это лишь прибавит тебе несколько лишних кило.

Не убирай руки с талии

Такая поза не только помогает скрыть реальные объемы талии. А еще создает «воздух» между рукой и телом, о которых мы писали выше. Правда, не забывай, что сутулиться в таком случае никак нельзя, иначе получишь обратный эффект.

Следи за осанкой