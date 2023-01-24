Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, у кого жизнь повернется на 180 градусов в феврале 2023
Известный российский астролог Тамара Глоба составила свой прогноз и рассказала о 4 знаках Зодиака, чья жизнь в феврале 2023 года перевернется на 180 градусов.
Большими событиями наполнен февраль 2023 года у Тельцов. Люди, которые пока одиноки, могут надеяться на встречу со второй половинкой. Но Тамара Глоба предупреждает в прогнозе, что Тельцам придется приложить усилия.
Продвижение по работе также ожидает этот знак Зодиака. Причем необязательно это будет связано с новой должностью. Возможно появятся новые деловые связи, начальство повысит зарплату. А вот здоровью придется уделить немало внимания, иначе даже обычная простуда приведет к осложнениям.
Важное знакомство звезды сулят Ракам. Одиноким лучше развить эти отношения, которые могут закончиться браком. А вот семейным людям Тамара Глоба советует не влезать в это: такие отношения осложнят жизнь.
Успех у Раков будет в финансовом плане. Но для этого придется потрудиться, к счастью, в этот месяц здоровье не подведет. Хотя под угрозой может оказаться психическое состояние. Лучше сразу обратиться к врачам при появлении признаков депрессии.
Испытания в феврале 2023 года произойдут и в жизни Весов. Настало время менять работу или профессию. Звезды говорят, что при таком раскладе – февраль – тот самый месяц, когда нужно решаться на этот шаг. Зато новое место работы принесет удовлетворение, высокую зарплату.
Прислушаться к себе и к своим желаниям астролог советует Водолеям. Возможно в скором времени появятся новости о прибавлении в семье. Чтобы быть готовыми к таким потрясениям, звезды рекомендуют проверить свой иммунитет и здоровье в целом.