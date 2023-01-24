Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, у кого жизнь повернется на 180 градусов в феврале 2023

Осталась последняя неделя перед наступлением февраля 2023 года. До 19 февраля Солнце будет находиться в знаке Водолея. В это время возможны конфликты по любому поводу, зато коммуникации принесут позитивные перемены, говорят астрологи.

Известный российский астролог Тамара Глоба составила свой прогноз и рассказала о 4 знаках Зодиака, чья жизнь в феврале 2023 года перевернется на 180 градусов.

Большими событиями наполнен февраль 2023 года у Тельцов. Люди, которые пока одиноки, могут надеяться на встречу со второй половинкой. Но Тамара Глоба предупреждает в прогнозе, что Тельцам придется приложить усилия.

Продвижение по работе также ожидает этот знак Зодиака. Причем необязательно это будет связано с новой должностью. Возможно появятся новые деловые связи, начальство повысит зарплату. А вот здоровью придется уделить немало внимания, иначе даже обычная простуда приведет к осложнениям.

В целом у Тельцов месяц будет активным. К концу февраля Тельцы избавятся от неприятного человека, который ставил палки в колеса. Причем процесс расставания пройдет безболезненно.

Важное знакомство звезды сулят Ракам. Одиноким лучше развить эти отношения, которые могут закончиться браком. А вот семейным людям Тамара Глоба советует не влезать в это: такие отношения осложнят жизнь.

Успех у Раков будет в финансовом плане. Но для этого придется потрудиться, к счастью, в этот месяц здоровье не подведет. Хотя под угрозой может оказаться психическое состояние. Лучше сразу обратиться к врачам при появлении признаков депрессии.

Испытания в феврале 2023 года произойдут и в жизни Весов. Настало время менять работу или профессию. Звезды говорят, что при таком раскладе – февраль – тот самый месяц, когда нужно решаться на этот шаг. Зато новое место работы принесет удовлетворение, высокую зарплату.

Тамара Глоба уверена, что Весы смогут справиться с любыми трудностями, просить помощи ни у кого не надо.