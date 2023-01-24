Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака

Не вступайте в споры с окружающими - все равно никто никого ни в чем не убедит, и каждый останется при своем мнении, невзирая на любые аргументы.

Овен

День у Овна пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Овна на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Телец

День у Тельца обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать Тельцу ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Близнецы

В повседневной жизни Близнецов не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Близнецы не склонны рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Рак