Как спать и худеть одновременно: ТОП-5 простых советов диетолога

Похудение во сне - миф или реальность? Реальность, уверена диетолог Елена Соломатина, так как во сне активно происходит расщепление жиров, но только если соблюдается режим дня и человек правильно питается.

Похудение во сне происходит благодаря выработке соматотропного гормона. В детском организме это вещество отвечает за рост тканей во сне, а во взрослом - за репарацию мышц, а это способствует похудению. Чем больше у человека мышечной ткани, тем больше у него клеток, отвечающих за активное сжигание жира.

«В рекомендациях для качественного похудения, помимо простого соблюдения активного образа жизни, обязательно отмечается полноценный сон (с 23:00). Если человек не досыпает норму, то у него вырабатывается кортизол, который тормозит сброс веса», - цитирует Соломатину «Вечерняя Москва».

По ее словам, этим обусловливается факт, что людям со сбитым режимом дня нужно гораздо больше усилий, чтобы похудеть.

«У людей с более развитой мышечной массой этот процесс будет протекать быстрее за счет того, что он имеет большее количество митохондрий, которые расщепляют жиры», - отметила диетолог.