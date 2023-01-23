Певица Kéa, ставшая матерью 6 декабря, опубликовала в Instagram первое фото с маленькой дочкой, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Эстонская певица, которая в декабре стала матерью, показала милое фото с маленькой дочерью
«Наша прекрасная девочка-Стрелец прибыла в этот мир во вторник 06.12.2022 в 22:33 с помощью экстренного кесарева сечения», – объявила певица Kéa, она же Кеттер Орав, в социальных сетях через неделю после рождения дочери.
«С малышкой, папой и мамой все очень хорошо! Нет слов, чтобы описать это особенное чувство», – добавила она.
Теперь, почти два месяца спустя, Kéa делится фотографией со своей маленькой дочерью в Instagram. «В пузыре нашей любви», – подписала она запись.
О своей беременности певица сообщила в конце июля. «Не терпится начать новую жизнь! Этот год уже наполнен любовью... дорогая малышка – мы благодарны, что ты выбрала нас!! Мы сделаем все возможное», – написала певица в Instagram, поделившись снимком, на котором позирует в объятиях своего возлюбленного.
«Должно быть, я раньше была совершенно бессердечной, потому что никогда в жизни не проливала столько слез, как во время этой беременности», – призналась она.
Кеттер Орав, дочь музыканта Каре Каукса, участвовала в шоу Eesti otsib superstari и в 2016 году вышла в финал Eesti laul с песней Lonely Boy. В 2021 году она стала одним из полуфиналистов того же конкурса с песней Hypnotized.