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СМОТРИ ⟩ Эстонская певица, которая в декабре стала матерью, показала милое фото с маленькой дочерью

Limon.ee
Эстонская певица, которая в декабре стала матерью, показала милое фото с маленькой дочерью
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Кеттер Орав.
Кеттер Орав. Фото: Madis Sinivee

Певица Kéa, ставшая матерью 6 декабря, опубликовала в Instagram первое фото с маленькой дочкой, пишет Elu24.

«Наша прекрасная девочка-Стрелец прибыла в этот мир во вторник 06.12.2022 в 22:33 с помощью экстренного кесарева сечения», – объявила певица Kéa, она же Кеттер Орав, в социальных сетях через неделю после рождения дочери.

«С малышкой, папой и мамой все очень хорошо! Нет слов, чтобы описать это особенное чувство», – добавила она.

Теперь, почти два месяца спустя, Kéa делится фотографией со своей маленькой дочерью в Instagram. «В пузыре нашей любви», – подписала она запись.

О своей беременности певица сообщила в конце июля. «Не терпится начать новую жизнь! Этот год уже наполнен любовью... дорогая малышка – мы благодарны, что ты выбрала нас!! Мы сделаем все возможное», – написала певица в Instagram, поделившись снимком, на котором позирует в объятиях своего возлюбленного.

«Должно быть, я раньше была совершенно бессердечной, потому что никогда в жизни не проливала столько слез, как во время этой беременности», – призналась она.

Кеттер Орав, дочь музыканта Каре Каукса, участвовала в шоу Eesti otsib superstari и в 2016 году вышла в финал Eesti laul с песней Lonely Boy. В 2021 году она стала одним из полуфиналистов того же конкурса с песней Hypnotized.

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