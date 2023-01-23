«Скоро лето, и хорошо хранить напитки!»: Bolt Food осуждает курьеров, продающих брендированные термосумки

«Компания уже настолько разорена, что рабочие продают свой инвентарь?» – спросил читатель, приславший в редакцию фотографию сумки Bolt Food, выставленной на продажу на одном из интернет-порталов. «Возникает вопрос: значит ли это, что сумки не принадлежат компании?».

Термосумка Bolt Food была выставлена на продажу на маркетплейсе за 25 евро.

«Продаю большую термосумку Bolt Food, больше не нахожу ей применения», –объявление о продаже подчеркивает: «Скоро лето и сумка хорошо подходит для хранения холодных напитков или, наоборот, теплой еды».

Местонахождение сумки обозначено Пярну.

Müüdav Bolti Food kott Фото: Lugeja foto

Яагуп Ялакас, менеджер компании Bolt Food Estonia, подтвердил, что они свяжутся с курьером и попросят его вернуть сумку.

«Термосумки Bolt Food не подлежат перепродаже, мы выдаем их курьерам под залог. Если курьер больше не желает предоставлять услуги на платформе Bolt Food, сумку можно вернуть нам, и если сумка в хорошем состоянии, мы вернем залог», - объяснил Ялакас.

«Сумки выдаются конкретному курьеру на основании серийного номера, поэтому никакого обмена сумками быть не может», – сказал он. Ялакас добавил, что если они увидят, что курьер больше не активен на платформе, ему будет отправлено напоминание о необходимости вернуть сумку.

Идеально вмещает учебники

Некоторое время назад в социальных сетях распространился видеоролик о том, как маленькая девочка использует сумку Bolt Food в качестве школьной сумки.

«Прямо из школы на работу, никакого свободного времени», – пошутил под видео один из пользователей TikTok. «Когда работодатели просят 10-летний опыт работы в 18 лет», – смеется другой. «Где мой заказ из Макдональдс?» – спросил третий.

В то время Яагуп Ялакас отметил, что вместительность и удобство фирменной сумки дают ей универсальное применение. «Идеальный помощник для хранения учебников», – добавил менеджер компании Bolt Food Estonia.