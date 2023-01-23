Им кажется, что они могут разобраться в любой теме. Но чаще всего поражают собеседника скудностью ума, пишет Teleprogramma.
Эти три имени носят самые глупые женщины, но корчат из себя всезнаек
Названы три имени самых глупых женщин, которые не отличаются особой сообразительностью, но при этом считают себя едва ли не самыми эрудированными. Такие особы будут спорить с каждым, чтобы доказать свою правоту, но лишь еще больше подчеркнут собственное самодурство.
Юлия
У обладательницы этого красивого имени, развит чувственный мир, эмоции и интуиция. Юлия живет душой, а не разумом. Мягкие вибрации ее имени призывают творить добро, зачастую не задумываясь о последствиях. Этим чаще всего пользуются нечистые на руку люди. На слабостях Юлии могут играть и те мужчины, которые появляются в ее жизни.
Марина
Эта женщина крайностей. А эмоции в ней бушуют словно грозовой океан. Марина готова отдать всю себя тому, кем она восторгается. И если это потребует материальных затрат, женщину с этим именем едва ли удастся вразумить. При этом астролог напомнил, что Марина также отличается несдержанностью. Она вполне способна «стереть с лица земли» своего обидчика. Влияние Луны дополнительно обнажает все ее эмоции и тайны души, поэтому Марина в прямом смысле рискует стать безумной.
Елена
Обладательница этого имени, рожденная в «мужской день»: понедельник, вторник или четверг, по судьбе может столкнуться с трудностями жизни. Влияние Меркурия в эти моменты обретает обратный эффект и наделяет женщину излишней верой не тем людям, глупостью, поверхностностью. Что абсолютно не характерно для Елен, которые родились в другие дни. Они отличаются большей прозорливостью.