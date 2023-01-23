Попавший под снегоуборочную машину голливудский актер Джереми Реннер (Jeremy Renner) признался, что получил около 30 переломов, пишет RUS TVNET со ссылкой на BBC.
Звезда Marvel Джереми Реннер, которого переехал снегоуборщик, получил более 30 переломов
52-летний Джереми Реннер опубликовал в Twitter новое фото, на котором запечатлен процесс реабилитации. Он поблагодарил фанатов за заботу и выразил им свою признательность.
«Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и станут сильнее, как и моя связь с семьей и друзьями»,
– написал он.
В настоящее время Реннер находится дома.
Напомним, 2 января стало известно, что американский актер Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады. Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что Джереми при помощи снегоуборочной машины расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение. После этого звезду доставили в больницу на вертолете.