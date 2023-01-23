ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ В СУДЬБЕ ⟩ Три знака Зодиака - абсолютных счастливчика: ваша жизнь не будет прежней

Уран выходит из ретроградности. И до конца августа 2023 года эта Планету будет всячески поддерживать и оберегать тех, кто готов к трансформации и судьбоносным переменам. Уран - эта планета новаторов и революционеров, она любит все новое.

Планета даст тот самый «волшебный пинок», который поможет добиться больших результатов в самые короткие сроки. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые пройдут выход из ретроградности Урана с максимальной выгодой для себя.

Телец

Этот счастливчик ощутит перемены в финансовом плане, ему стоит правильно распорядиться полученными деньгами. Дополнительный бонус для Тельцов - они научатся разбираться в людях и перестанут доверять первому встречному.

Близнецы