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Жена тренера сборной РФ по футболу Карпина рассказала, как относятся к русским в Эстонии

Limon.ee
Жена тренера сборной РФ по футболу Карпина рассказала, как относятся к русским в Эстонии
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Даша и Валерий Карпины
Даша и Валерий Карпины Фото: Инстаграм

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии, пишет bombardir.ru.

«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления. Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, мы не ощущаем никакого негатива», – заявила Карпина.

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