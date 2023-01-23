Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии, пишет bombardir.ru.
Жена тренера сборной РФ по футболу Карпина рассказала, как относятся к русским в Эстонии
Жена тренера сборной РФ по футболу Карпина рассказала, как относятся к русским в Эстонии
«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления. Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, мы не ощущаем никакого негатива», – заявила Карпина.
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