Жена тренера сборной РФ по футболу Карпина рассказала, как относятся к русским в Эстонии

«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления. Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, мы не ощущаем никакого негатива», – заявила Карпина.