Кайли Дженнер впервые показала сына и назвала его имя

В феврале 2022 года через неделю после рождения сына Кайли рассказала, что его назвали Вольф Вебстер. Спустя месяц семья передумала. Тогда модель поделилась, что в скором времени подберет для малыша новое имя, потому что «чувствует, что старое ему не подходит». Сказано – сделано!