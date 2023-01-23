Пн, 23.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Кайли Дженнер впервые показала сына и назвала его имя

Limon.ee
Кайли Дженнер впервые показала сына и назвала его имя
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кайли Дженнер.
Кайли Дженнер. Фото: Jordan Strauss

Одна из главных звездных бэйби-интриг раскрыта. Кайли Дженнер впервые показала сына, которому в феврале исполнится год. Модель поделилась трогательными фото с мальчиком и заодно рассекретила имя ребенка, пишет Супер.

«Эйр!», – подписала звезда реалити-шоу опубликованные кадры, на одном из которых замечена Кендалл Дженнер с малышом на руках.

Фото: Скриншот с Instagram
Фото: Скриншот с Instagram

В феврале 2022 года через неделю после рождения сына Кайли рассказала, что его назвали Вольф Вебстер. Спустя месяц семья передумала. Тогда модель поделилась, что в скором времени подберет для малыша новое имя, потому что «чувствует, что старое ему не подходит». Сказано – сделано!

Фото: Скриншот с Instagram
Фото: Скриншот с Instagram
Ключевые слова
Наверх