Ученые пришли к неожиданному для многих выводу. Оказывается, если использовать туалетную бумагу по назначению, можно нанести непоправимый вред своему организму, пишет Телепрограмма.
Туалетная бумага вызывает рак: чем ее заменить
Туалетная бумага вызывает рак: чем ее заменить
Туалетная бумага может привести к образованию анальных трещин, геморроя, возникновению аллергии, инфекций в мочевыводящих путях и даже привести к развитию онкологии. Особенно опасна ароматизированная туалетная бумага.
Что делать? Медики советуют пользоваться влажными салфетками, лучше – детскими, так как в них содержится меньшее количество химических веществ и аллергенов.
Идеально, если после туалета у вас есть возможность принять водные процедуры, поскольку вода и мыло лучше всего справляются с поставленной задачей и не наносят вреда здоровью.
Ключевые слова