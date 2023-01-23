Туалетная бумага вызывает рак: чем ее заменить

Туалетная бумага может привести к образованию анальных трещин, геморроя, возникновению аллергии, инфекций в мочевыводящих путях и даже привести к развитию онкологии. Особенно опасна ароматизированная туалетная бумага.

Что делать? Медики советуют пользоваться влажными салфетками, лучше – детскими, так как в них содержится меньшее количество химических веществ и аллергенов.