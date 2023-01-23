Пн, 23.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Туалетная бумага вызывает рак: чем ее заменить

Limon.ee
Туалетная бумага вызывает рак: чем ее заменить
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Туалетная бумага. Фото иллюстративное.
Туалетная бумага. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Ученые пришли к неожиданному для многих выводу. Оказывается, если использовать туалетную бумагу по назначению, можно нанести непоправимый вред своему организму, пишет Телепрограмма.

Туалетная бумага может привести к образованию анальных трещин, геморроя, возникновению аллергии, инфекций в мочевыводящих путях и даже привести к развитию онкологии. Особенно опасна ароматизированная туалетная бумага.

Что делать? Медики советуют пользоваться влажными салфетками, лучше – детскими, так как в них содержится меньшее количество химических веществ и аллергенов.

Идеально, если после туалета у вас есть возможность принять водные процедуры, поскольку вода и мыло лучше всего справляются с поставленной задачей и не наносят вреда здоровью.

Ключевые слова
Наверх