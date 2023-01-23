НАШЛАСЬ! ⟩ Пропавшая месяц назад в районе Пельгулинн кошка Ада вернулась домой

«Пожалуйста, помогите! Ада пропала в микрорайоне Пельгулинн, но, возможно, уже забрела куда-то далеко. Ада пропала в полдень 23 декабря, сломав клетку и убежав из нее, когда я шла к своей машине перед домом по адресу Ристику, 33. Мы проверили все места, где Ада могла бы быть, но не нашли», – писала тогда хозяйка кошки Карина в Facebook, добавив, что Ада – робкая домашняя кошка, которой каким-то образом удалось выбраться из клетки.

Ада. Фото: Erakogu

Вечером 22 января хозяйка сообщила, что кошка Ада наконец-то вернулась домой. «Ада только что вернулась домой. Ее заметили недалеко от дома, и мы смогли ее поймать», – радостно сообщила владелица. После месяца скитаний по улицам домашняя кошка сильно похудела.

«Она очень худая после месячного скитания. Просто повезло, что ее заметил хороший человек, потому что на этом этапе она бы долго не продержалась. Кот уже месяц так напуган, что от голода даже близко не подходит к человеку. К счастью, обморожения нет, можно сделать вывод, что она все же нашла теплое местечко в холодные ночи. Сейчас она потихоньку выздоравливает дома, сегодня еще раз сходим к врачу на всякий случай», – рассказала Карина.

Карина благодарит всех, кто делился информацией и внимательно осматривал улицы в поисках кота.